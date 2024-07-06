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الخارجية المصرية تؤكد استمرار جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان

السبت، 06 يوليو 2024 10:17 م
الخارجية المصرية تؤكد استمرار جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان بدر عبد العاطى
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال السفير بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مصر لن تتوقف عن بذل جهودها من أجل وقف الحرب فى السودان.

وأضاف خلال كلمته في البيان الختامى لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، أن السودان فى قلب كل مصرى، داعيا المجتمع الدولى لدعم مخرجات مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية.

وتابع السفير بدرعبد العاطي، الله أن يمن الله على الشعب السودانى الشقيق بالأمن والاستقرار، داعيا القوى السياسية والوطنية السودانية إلى مواصلة التشاور من أجل مصلحة السودان وشعبها.







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