التعليم بحفل تخرج مدارس النيل: الطلاب يحصلون على أفضل خدمة تعليمية

كتب محمود طه حسين - تصوير حسن محمد

قال العميد طارق الباز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب للشركة، إن مدارس النيل هى أول مدارس مصرية تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج كما تعمل المدارس على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال فريق عمل على أعلى مستوى تقودهم شركة مصر للإدارة التعليمية، كما تم توقيع مجموعة من البروتوكولات لتوفير منح للطلاب خريجى مدارس النيل المصرية الدولية فى كبرى الجامعات.

وقالت الدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم العضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، إن تخريج الدفعة الثامنة من مدارس النيل المصرية، وهى دفعة محظوظة وهى أول دفعة التحقت بمدارس النيل منذ 14 سنة حيث بدأت مدارس النيل منذ 2010، موضحة أن التخرج ليس نهاية المشوار بل بداية مشوار جديد ولكن مدارس النيل تعمل على إكساب الطالب المهارات التى تؤهله للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأضافت موجهة رسالة للطلاب: العلم هو طريقكم لبناء مصر ومصر تستحق أننا نعمل لها كل حاجة حلوة، كما تعلمتم فى مدارس النيل المصرية الدولية.

وتعد مدارس النيل المصرية الدولية أحد المشاريع القومية التي تحظى باهتمام كبير ومتابعة دائمة من القيادة السياسية والحكومة المصرية منذ نشأتها في 2010، وهي أول مدارس تمنح شهادة دولية معترف بها بكل الجامعات داخلياً وخارجياً وقد تم إنتاج نظام النيل التعليمي الدولى بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية والذي يطبق في عدد (14) فرعا على مستوى الجمهورية.

وتقدم مدارس النيل المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نموذجا تعليمية بجودة عالمية، تساهم فى بناء شخصية الأطفال، حيث يحصل المتعلم فى هذه المدارس على خدمة تعليمية ذات مواصفات عالمية تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات المصرية والجامعات الأخرى خارج مصر.

ويحصل الطالب الذى أتم دراسته فى مدارس النيل المصرية الدولية على شهادتين تصدرهما جامعة كامبريدج البريطانية باعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى شهادة النيل الإعدادية الدولية، والثانية بعد إتمام التعليم ما قبل الجامعى فى نهاية الصف الثانى عشر، أو الصف الحادى عشر "شرط استكمال متطلبات القبول"، وهى شهادة النيل الثانوية الدولية والتى تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعات فى مصر والخارج.

ويتم مراجعة وتحديث مناهج هذا النظام التعليمى من قبل متخصصين مصريين وبريطانيين، فضلًا عن تأهيل وتدريب المعلمين بالمدارس بشكل دورى ومستمر عن طريق هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كمبريدج البريطانية وكذلك أساتذة جامعيين ومتخصصين فى نظام النيل التعليمى الدولي؛ لضمان الحصول على أعلى جودة تعليمية، وتعمل وزارة التربية والتعليم نتيجة الطلب المتزايد على تلك النوعية من المدارس للتوسع فى نشر الشهادة.

وأشارت الوزارة إلى أن شهادة النيل الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف الوزارة التربية، بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية وتقدم مدارس النيل خدمة تعليمية مميزة تهدف إلى صناعة فكر الإنسان وامتلاكه لمهارات تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤهل المدارس خريجيها للالتحاق بأى جامعة مصرية أو دولية، مؤكدة أنها تسهم بشكل فعال فى تخريج جيل واعٍ قادر على المنافسة الدولية.

ويحضر الحفل الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور إيهاب البصال نائب وزير التربية والتعليم، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى