اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 03:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مدارس النيل تعلن عن قبول طلبات توظيف لمعلمين للعام الدراسي المقبل

الإثنين، 15 أبريل 2024 02:07 م
مدارس النيل تعلن عن قبول طلبات توظيف لمعلمين للعام الدراسي المقبل مدارس النيل المصرية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مدارس النيل المصرية الدولية، عن بدأ قبول طلبات التوظيف للمهنيين المؤهلين والمعلمين المتخصصين بفروع المدارس با أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، قنا، زايد، الشروق، الياسمين، الأندلس، السادات، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة، طيبة الأقصر الجديدة، أسوان الجديدة» للعام الدراسي 2024/2025.

وأكدت مدارس النيل المصرية، علي صفحتها الرسمية موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم والاطلاع على متطلبات الوظائف للمهنيين المؤهلين والمعلمين من عبر هذا الرابط.

وأضافت المدارس النيل، أنه يمكن  للإطلاع للراغبين في التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها عبر الرابط المخصص لذلك.

 







مدارس النيل

وظائف مدارس النيل

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة