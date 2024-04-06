الكنيسة ترسم شمامسة وتدشن معمودية بمقر دير الشايب في القاهرة

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا اقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب)، القداس الإلهي صباح اليوم في مقر الدير بالقاهرة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 31 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و 11 آخرين في رتبة إيبدياكون.

وكان نيافته دشن المعمودية الخاصة بكنيسة مقر الدير، قبل القداس.

وصلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط، صباح أمس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بقرية شقلقيل التابعة للإيبارشية، وخلاله سام الخادم ميخائيل جاد السيد شماسًا كاملًا باسم دياكون ميخائيل.