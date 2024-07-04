الكنيسة ترسم 4 كهنة جدد للإسكندرية وآخر للكرازة بآسيا وقمص جديد للإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم القداس الالهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقمص داود لمعي وعدد من مجمع كهنة الإسكندرية.



وبعد صلاة الصلح تتم قداسته طقس صلوات رسامة 5 آباء كهنة جدد 4 للخدمة بكنائس الإسكندرية وآخر لخدمة الكرازة في آسيا، وطقس رسامة القس سرابيون شفيق قمصا بكنيسة العذراء والبابا كيرلس عامود الدين بكليوباترا.



وفي عظة القداس عبر قداسته عن فرحه اليوم بتكريس 5 من الأباء الكهنة فى صوم الأباء الرسل وهو صوم الخدمة متأملا في طبيعة الكهنوت الفريدة وبهذه المناسبة الجميلة تأمل قداسته في علامات طبيعة خدمة الكاهن وهى:

أولا: أن يقدم المسيح للشعب كل يوم وكل ساعة من خلال:-

1- الصلوات المرفوعة باستمرار.

2- الأسرار الكنسية.

3- التعليم الأرثوذكسى السليم.

4- عمل الافتقاد.

ثانيا: مقاومة الخطية من حيلته وحياة شعبه من خلال:-

1- التوبة المستمرة.

2- القدوة.

3- العمل بالوصية.

ثالثا : الاشتياق للسماء كل يوم من خلال:-

1- حياة القداسة.

2- روح التشجيع.

3- روح الفرح.



جانب من الرسامة



عظة قداسة البابا



رسامة الكهنة بيد قداسة البابا