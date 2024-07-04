رسالة بخط يد البابا تواضروس لكنيسة الشهيد مارجرجس بالشاطبى

كتب: محمد الأحمدى

أهدى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة بخط يده إلى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالشاطبى بعنوان "المحبة لا تسقط أبداً

وجاء في نص رسالة قداسة البابا "أفرح بزيارة هذه الكنيسة المقدسة والاشتراك مع أبائها الأحباء والشعب المبارك، ليبارك المسيح حياتكم وخدمتكم بالثمر المتكاثر.. دمتم في محبة المسيح ورعايته".



رسالة بخط يد البابا تواضروس

وألقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية مساء أمس من كنيسة مارجرجس الشاطبى بالإسكندرية ، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، حيث استأنف البابا تواضروس تقديم العظة بعد توقف خلال فترة الخماسين المقدسة، ومن المقرر أن يلقى البابا سلسلة من العظات الروحية الأسبوعية من الإسكندرية خلال فصل الصيف.



وواصل البابا سلسلة العظات الروحية الخاصة بصوم الرسل، حيث ألقى البابا عظة اليوم، حول مؤهلات الخدمة داخل الكنيسة، مشيرا إلى أن المؤهل الثانى للخدمة هو "تنقية القلب" أى أن يملأ قلب الإنسان الخير "طوبة لانقياء القلب لأنهم يعاينون الله".