الانتهاء من إنشاء 4 مشروعات خدمية بقرى حياة كريمة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات، وعدد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات.

ونستعرض فى التقرير التالى أهم الإنجازات التى شهدتها محافظة الإسكندرية بقرى "حياة كريمة" فى برج العرب.

نجحت مبادرة حياة كريمة بقُرى برج العرب فى الانتهاء بنسبة 100% من 4 مشروعات خدمية، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 4 قطاعات تنموية وخدمية بالقُرى التى يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها، وشملت القطاعات (قطاع التنمية المحلية – وقطاع الشباب والرياضة – وقطاع التعليم – والقطاع الزراعي).

وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية تم الانتهاء من إنشاء 4 مجمعات خدمية، يضم كلا من مجمع (وحدة محلية- شهر عقارى – سجل مدنى – وحدة تضامن اجتماعى – مكتب تموين – مكتب بريد – مجلس محلى – مركز تكنولوجي) بما يوفر الجهد والوقت للمواطنين.

أما فيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 6 مراكز شباب وهى (مركز شباب أبو عليوه، مركز شباب بهيج، مركز شباب الغربانيات، مركز شباب أبو صير البحري، مركز شباب أبو صير القبلي).

كما تم الانتهاء من 22 مشروعًا خاصًا بقطاع التعليم ما بين إنشاء جديد، وتوسعات، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة 16مدرسة بقُرى حياة كريمة، كما تم الآنتهاء من إنشاء عيادة بيطرية بقرية بهيج نظرًا لحاجة الأهإلى لوجود عيادة بيطرية تخدمهم، وتسهم بشكل ملحوظ فى خدمة أكبر عدد من مربى الماشية وتقديم الخدمات البيطرية لهم بما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية.



الخدمات الطبية



الوحدات الصحية بقرى حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة (2)



مشروعات كبرى فى قطاع التعليم (1)