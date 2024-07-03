اليوم السابع
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السيرة الذاتية للواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:28 ص
السيرة الذاتية للواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الجديد ديوان محافظة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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كشفت حركة المحافظين التي تم إعلانها اليوم، عن اختيار اللواء أحمد خالد حسن محافظا للإسكندرية.

وتولى اللواء أحمد خالد حسن، منصب قائد القوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة ربيع الذى تولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومات عن اللواء أحمد خالد، قائد القوات البحرية الجديد.

ولد اللواء أحمد خالد حسن سعيد، أول يناير 1958، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء فى أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية فى أبريل 2015 قبل أن تتم ترقيته اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى قيادة القوات البحرية.

حصل اللواء أحمد خالد على بكالوريوس الدراسات البحرية، كما نجح فى اجتياز الفرقة الراقية "تنفيذيين"، وحصل قائد القوات البحرية الجديد، على ماجستير العلوم العسكرية من كلية قادة وأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج قائد القوات البحرية الجديد فى المناصب الحتمية داخل القوات البحرية، حتى وصل إلى منصب قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الاسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان القوات البحرية.

وحصل اللواء أحمد خالد سعيد على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية المشاركة فى ثورة 25 يناير 2011 ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، وميدالية المشاركة فى ثورة 30 يونيو 2013.


 







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