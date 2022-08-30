كل ما تريد معرفته عن الفشل الكلوى.. الأعراض والأنواع

فاطمة ياسر

يتعرض مرضى الفشل الكلوى لتراكم الفضلات والسوائل داخل الجسم، والسبب يرجع إلى عدم قدرة الكلى على القيام بعملها بشكل طبيعى، فهى تعمل بأقل من 15% من طبيعيتها.

وخلال هذا التقرير نتعرف على أعراض وأنواع الفشل الكلوى وفقا لموقع verywellhealth. ما هو دور الكلى فى الجسم؟ الكلى تعد العضو الأساسى المسئول عن تخليص الجسم من الفضلات والسموم والسوائل الزائدة، وعند قيامها بهذا الدور تساعد بشكل كبير فى إعادة الهرمونات والجلوكوز والمعادن والمواد إلى مجرى الدم. ماذا يحدث فى الجسم عندما يتعرض للفشل الكلوى؟ عند الإصابة بالفشل الكلوى تتراكم السوائل والفضلات بالجسم، وهذا يعرض الشخص للخطر. عند الإصابة بالفشل الكلوى تتراكم السوائل والفضلات بالجسم، وهذا يعرض الشخص للخطر.



ما أعراض الإصابة بالفشل الكلوى؟ - عدم القدرة على التبول.

- حدوث تورم فى الساقين أو القدمين بسبب احتباس السوائل.

- الرغبة فى الغثيان.

- الشعور بالتعب والإرهاق غير المبرر.

- الغثيان.

- الشعور بضيق التنفس.

- ألم شديد فى الصدر. هل هناك أنواع للفشل الكلوى؟ أوضح التقرير أن هناك 3 أنواع للفشل الكلوى..

- الفشل الكلوى الحاد.. وهذا النوع يتسبب فى حدوث الفشل الكلوى بشكل مفاجئ، ويكون مرضى الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة به.

- الفشل الكلوى الذى يحدث نتيجة لمرض الكلى المزمن، ويكون هذا النوع لديه أعراض قليلة حتى يصبح فشلا فى الكلى.

- تلف فى الكلى، وهذا النوع يعد الأخطر، فيصبح المريض بحاجة دائما لغسيل الكلى، أو زراعة الكلى.