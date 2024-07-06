إذا كنت تشعر بالنعاس طوال الوقت 5 أسباب صحية لازم تعرفها

كتبت مروة هريدى

يشعر بعض الأشخاص بالنعاس طوال اليوم، حتى عند الاستيقاظ في الصباح بالرغم من النوم جيدًا طوال الليل، فإذا كنت تعاني باستمرار من الرغبة في النوم أو تكافح للبقاء مستيقظًا طوال اليوم، فقد يكون السبب حالة مرضية كامنة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 أسباب شائعة وراء الرغبة فى النوم باستمرار:



- اضطرابات النوم هي أحد الأسباب الرئيسية للتعب المستمر:



يمكن لحالات مثل توقف التنفس أثناء النوم والأرق ومتلازمة تململ الساقين أن تعطل جودة نومنا بشدة، حيث إن انقطاع النفس أثناء النوم، على سبيل المثال، هو حالة يتوقف فيها التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤدي إلى قلة الراحة، كما أن الأرق، يتميز بصعوبة النوم مما يؤدي إلى التعب المزمن، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة Sleep أن الأرق المزمن مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، وفي الوقت نفسه، تسبب متلازمة تململ الساقين أحاسيس غير مريحة ورغبة في تحريك الساقين، مما قد يعطل النوم بشدة ليلًا ويؤدي إلى النعاس أثناء النهار.

- الإجهاد المفرط



عندما نتعرض لضغوطات كبيرة، يفرز جسمنا الكورتيزول، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث إن هذا الهرمون يؤثر على طاقتنا ويجعلنا نشعر بالنوم باستمرار، ووفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن الإجهاد المزمن مرتبط بمشاكل صحية طويلة الأمد، بما في ذلك اضطرابات النوم والتعب المزمن.

- نقص الحديد



يلعب الحديد دورًا مهمًا في نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وعندما يكون لدينا نقص في الحديد، لا يستطيع جسمنا إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، مما يعني أن عضلاتنا وأنسجتنا لا تحصل على الأكسجين الذي تحتاجه، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والضعف، كما أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء ويمكن أن يكون سببًا مهمًا للتعب المستمر، وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تحسين مستويات الحديد لدى النساء المصابات بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد أدى إلى تحسن كبير في حالتهن الصحية.

- العدوى البكتيرية والفيروسية



في بعض الأحيان، قد يكون سبب النعاس المستمر هو مقاومة الجسم للعدوى، حيث يمكن أن تسبب بعض الالتهابات البكتيرية إرهاقًا طويل الأمد حتى بعد اختفاء الأعراض الأخرى.

- قصور الغدة الدرقية



الغدة الدرقية مهمة لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، وعندما تكون غير نشطة، وهي الحالة المعروفة بقصور الغدة الدرقية، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق والتعب والنوم، حيث تنتج الغدة الدرقية هرمونات تؤثر على كل نظام رئيسي في أجسامنا تقريبًا، بما في ذلك مستويات الطاقة وأنماط النوم، وتشمل الأعراض عادةً التعب وزيادة الوزن والشعور العام بالخمول، ويمكن لفحص دم بسيط تشخيص قصور الغدة الدرقية ويمكن أن يساعد العلاج في استعادة مستويات الطاقة لدينا.