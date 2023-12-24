ممارسة الرياضة فى الشتاء.. تمارين تناسبك للتغلب على زيادة الوزن

كتبت إيناس البنا

ممارسة الرياضة فى الشتاء.. تمارين تناسبك وفقًا لتقرير جامعة هارفارد، يمكنك ممارسة التمارين بشكل أكثر فعالية في الطقس البارد لأن قلبك يجب أن يعمل بشكل أقل، وتتعرق بشكل أقل، وتستخدم طاقة أقل، كما أن ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء توفر فرصة للتعرض لأشعة الشمس، مما قد يساعد في الوقاية من يعرف فصل الشتاء بأنه فصل التواجد داخل البيوت وقلة الحركة أو ممارسة الرياضة، ومن الطبيعى أن تشعر بالخمول والراحة والحاجة إلى البقاء دافئًا، ما يجعل من الصعب البقاء نشيطًا والحفاظ على وزن صحي، لكن هناك الكثير من الأنشطة الممتعة التي يمكن أن تساعدك على الحفاظ على لياقتك وفقدان الوزن أثناء الاستمتاع بموسم الشتاء وذلك وفقًا لموقع "onlymyhealth".وفقًا لتقرير جامعة هارفارد، يمكنك ممارسة التمارين بشكل أكثر فعالية في الطقس البارد لأن قلبك يجب أن يعمل بشكل أقل، وتتعرق بشكل أقل، وتستخدم طاقة أقل، كما أن ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء توفر فرصة للتعرض لأشعة الشمس، مما قد يساعد في الوقاية من الاضطراب العاطفي الموسمي ، وهو شكل من أشكال الاكتئاب الذي قد يواجهه بعض الأشخاص في فصل الشتاء.

المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء هناك طريقة لحرق السعرات الحرارية أثناء الاستمتاع بجمال الطبيعة وهي المشي لمسافات طويلة في فصل الشتاء، يمثل المشي لمسافات طويلة تمرينًا مكثفًا للقلب والأوعية الدموية، ويعمل على تقوية عضلات ساقيك وتعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

اليوجا

يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا في الهواء الطلق والاستمتاع بهدوء المناظر الطبيعية الشتوية، ممارسة اليوجا في الشتاء لا تساعد فقط على تحسين المرونة والتوازن، ولكنها أيضًا تعزز اليقظة الذهنية، وتقلل من التوتر، وتعزز الصحة العامة.

القيام بتمارين داخل المنزل أو بالجيم هناك الكثير من الأنشطة الداخلية التي ستبقيك نشيطًا، تقدم العديد من صالات الألعاب الرياضية دروسًا للياقة البدنية تحت عنوان تمارين الشتاء، مما يوفر بيئة دافئة وجذابة لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على لياقتك البدنية.

أنشطة أخرى للمشاركة في فصل الشتاء وبصرف النظر عن هذا، يمكن أن تساعدك العديد من الأنشطة الأخرى في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة، مثل:

-الجري

- قفزالحبل

-القفز