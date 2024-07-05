زيلينسكى مهنئا كير ستارمر على فوزه بالانتخابات: كييف ولندن ستظلان حليفتين

كييف (أ ش أ)

هنأ الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى اليوم الجمعة، زعيم حزب العمال البريطانى كير ستارمر، على فوزه بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية البريطانية وفقا للنتائج الأولية.

وقال زيلينسكي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) - إن أوكرانيا والمملكة المتحدة ستظلان دولتين حليفتين.. كما أشاد برئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، وبالدعم الثابت الذى قدمته بريطانيا لبلاده تحت قيادته.

وأشارت الإذاعة إلى أن دعم أوكرانيا سيكون أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للحكومة المقبلة.. ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني استقالته من منصبه للملك تشارلز الثالث في وقت لاحق اليوم، والذي سيقوم بتكليف ستارمر بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطرعلى مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.