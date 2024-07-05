ستارمر تعليقًا على الانتخابات البريطانية: شكرا لكل من وثق فى حزب العمال

وكالات:

علق كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، على الأنباء عن تحقيق حزبه فوز تاريخي ساحق على منافسه الرئيسي حزب المحافظين، حيث سارع ستارمر إلى منصّة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) لشكر ناخبيه.

وقال ستارمر عبر حسابه الرسمي على "إكس" فجر الجمعة: "إلى جميع أولئك الذين قاموا بحملات لصالح حزب العمّال في هذه الانتخابات، إلى جميع أولئك الذين صوّتوا لنا والذين وثقوا بحزب العمّال الجديد، شكراً لكم".

ومن المنتظر أن يكلف الملك تشارلز الثالث، الجمعة، ستارمر بتشكيل حكومة جديدة بعد 9 سنوات فقط من دخوله عالم السياسة و4 سنوات من تولّيه منصب زعيم حزب العمّال.

ومع غلق صناديق الاقتراع مساء الخميس، أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب العمال في طريقه لانتصار تاريخي وساحق بعد فوزه بنحو 410 مقاعد في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، منهيا 14 عاما قاد فيها المحافظون الحكومة.

ومن المتوقع أن يحصل حزب المحافظين على 131 مقعدا فقط انخفاضا من 346 مقعدا عندما تم حل البرلمان.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية عقب انتهاء فرز الأصوات.

وكانت الانتخابات في بريطانيا قد بدأت صباح الخميس وسط توقعات بأن تطلق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد بفوز العماليين وخروج المحافظين من السلطة بعد 14 عاماً في الحكم.