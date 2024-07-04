وزير التموين لـ"اليوم السابع": نستهدف ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع

كتب مدحت وهبة

يتميز الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بامتلاكه أساليب الإدارة وسياسات التطوير، الأمر الذي مكنه من إحداث نقلة نوعية في منظومة هيئة البريد، واستحداث العديد من الخدمات من أجل خدمة المواطنين، قبل توليه حقيبة وزارة التموين، وبدأ مهام عمله عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع أهم أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، كما سنعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات دولة رئيس الوزراء، بأن يكون خدمة المواطن فى المقام الأول للوزارة وتحسين الخدمات، فضلا عن توفير كافة السلع الغذائية، ووضع خطة للتطوير، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

الدكتور شريف فاروق أكد في أول تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إنه سيتم العمل على تطوير الهيئات التابعة للوزارة، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز المدعم، وأن خدمة المواطن هي أساس عمل الوزارة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جدير بالذكر، انه تم اختيار الدكتور شريف لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، عقب نجاحه في تطوير منظومة هيئة البريد واستحداث العديد من الخدمات على مدار الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد المكاتب المطورة نحو 3840 مكتب بريد، كما تم زيادة عدد منافذ البريد لتصل إلى 4527 مكتب بريد لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة وخدمات مصر الرقمية للمواطنين