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وزير التموين يبدأ عمله فى اليوم الثانى بالاطمئنان على مخزون السلع

الخميس، 04 يوليو 2024 09:49 ص
وزير التموين يبدأ عمله فى اليوم الثانى بالاطمئنان على مخزون السلع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: مدحت وهبة

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وصل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مكتبه بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية، صباح اليوم الخميس، حيث يلتقى القيادات، ويبدأ مهام عمله فى فتح ملفات السلع وضبط الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، كما يتابع الوزير المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية، والاطمئنان على الأرصدة من كافة منتجات السلع الأساسية.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد بدأ مهام عمله منذ أمس الأربعاء، حيث توجه إلى الوزارة عقب اداء حلف اليمين امام رئيس الجمهورية، وبدأ فى فتح الملفات مع القيادات اهمها منظومة السلع الغذائية والخبز المدعم .

وأكد الدكتور شريف فاروق، ان الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطى استراتيجى آمن من السلع، بالإضافة الى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة، إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.


 







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