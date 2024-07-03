اليوم السابع
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شريف فاروق يصل مقر وزارة التموين.. والوزير السابق يستقبله بحفاوة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 06:24 م
شريف فاروق يصل مقر وزارة التموين.. والوزير السابق يستقبله بحفاوة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والدكتور على المصيلحى الوزير السابق
كتب مدحت وهبة

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وصل  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الى ديوان عام الوزارة  بمقر العاصمة الإدارية  وكان في استقباله الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق حيث قدم مقدماً له التحية والتقدير ويدعو الله ان يوفقه لما فيه الخير لبلدنا الحبيب.

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وأشار الدكتور شريف فاروق بأن الوزارة تعمل على تلبيه احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف الي الحفاظ على استقرار الاسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية .مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ركزت على الحفاظ على استقرار الاسعار مع التأكد من جودة السلع المقدمة للمواطن المستفيد من منظومة الدعم كما سيتم العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة الى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم

 

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كما أكد الدكتور شريف فاروق ان الفترة القادمة ستسير طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية  ودولة رئيس الوزراء في الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع بالإضافة الى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الاخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة واسواق الجملة والنصف جملة اضافة الى العمل على تطوير العنصر البشري والارتقاء بمهاراته لمواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوي الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين

 

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من جانب قال  الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق أن الدكتور شريف فاروق سيكون اضافة كبيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري  أيضا موجه الشكر للعاملين في الوزارة

وتوجه الدكتور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر الى الدكتور علي المصيلحى على ما قدمة لخدمة الوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية .

 

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