شركة مياه القاهرة تطلق حملة توعوية تحت عنوان "خدمة العميل مسئوليتنا"

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة ان الشركة اطلقت مؤخراً حملة توعوية موسعة تحت عنوان "خدمة العميل مسئوليتنا" على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الإجتماعى وبجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وعبر جميع قنوات التواصل التى يمكن الوصول لعملاء الشركة من خلالها.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بـ ترشيد إستهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها، ومن منطلق سعى شركة مياه الشرب بالقاهرة لتدعيم التواصل وفتح جميع قنوات الإتصال مع عملائها تحقيقاً لمبادى الشفافية والمصداقية.

واوضح الشيمى ان اهداف الحملة تتضمن التعريف بخدمات الشركة وكيفية تقديمها بالإضافة للتعريف بعناوين مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة وعناوينها والخدمات التى تقدمها ، وكذلك رحلة العميل خلال حصوله على الخدمة داخل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة او من خلال الخط الساخن لخدمات مياه الشرب 125 ، وتضمنت أهداف الحملة التعريف بمخاطر السلوكيات السلبية التى تؤدى لإهدار مياه الشرب مثل رش الشوارع وغسيل السيارات، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة وسعيها لترشيد استهلاك مياه الشرب.

وعلى صعيد آخر شاركت إدارات (التوعية - المشاركة المجتمعية - إستطلاع الرأى) فى تنفيذ الحملة من خلال الأنشطة التوعوية التى تنفذها بمراكز الشباب وقصور الثقافة ودور العبادة والمكتبات العامة والجمعيات الأهلية وداخل مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة ، وعقد ندوات التوعية التى تهدف للتعريف بمخاطر إهدار مياه الشرب لجميع فئات المجتمع من الشباب وسيدات البيوت والأطفال وكبار السن سعياً لتحقيق الإنتشار اللازم.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ان هذه الحملة تضمنت تصميم ونشر العديد المحتوى المناسب لجميع الفئات عبر منصات التواصل الإجتماعى بوصفها اسرع طرق التواصل مع الجمهور وفقاً لخطة زمنية تستمر على مدار العام وفى توقيتات الذروة للتفاعل عبر حسابات الشركة المختلفة لضمان تحقيق أعلى مردود ، كما يتم قياس مردود هذه الأنشطة من خلال استطلاعات الرأى بكافة المناطق والأحياء التابعة لمحافظة القاهرة وبطرق متعددة (ميدانياً - هاتفياً - إلكترونياً) لقياس المردود من تنفيذ هذه الأنشطة واثره على جمهور عملاء الشركة ومدى رضاء عملاء الشركة عن الخدمات المقدمة.