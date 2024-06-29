مياه الشرب بالقاهرة تعلن قائمة الطلاب المقبولين فى برنامج التدريب الصيفى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قائمة الطلاب المقبولين في برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لعام 2024.

للإطلاع علي قائمة طلاب المقبولين في برنامج التدريب الصيفي يمكنك الضغط علي الروابط الأتية :

1_ اسماء المقبولين من كلية العلوم والزراعة:

https://drive.google.com/.../13j2SB.../view...

2-اسماء المقبولين من كليه الهندسة:

https://drive.google.com/.../13be9T6ffpBpkaDoYOiI.../view...

3-اسماء المقبولين من طلاب المعاهد العليا للعلوم الاداريه وتخصص اداره اعمال (كلية تجاره)

https://drive.google.com/.../1hWYX2joExBFDzBr7SGM.../view...

اسماء الطلاب المقبولين من الكليات الاتيه:

1- كليه الهندسه قسم مدني وجيوماتكس

2- كليه التجارة شعبه المحاسبة

3- كليه الاداب قسم جغرافيا

جاري استكمال الإجراءات الخاصة بهؤلاء الطلاب مع القطاعات المختصة لتحديد مواعيد التدريب لهم

ارشادات وتعليمات اثناء التدريب الصيفي

عناوين مراكز التديب