مياه الدقهلية تختتم حملتها التوعوية للفصل الدراسى الأول لعام 2023/2024

الدقهلية شريف الديب

اختتمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حملتها السنوية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحى، برعاية مهندس استشارى خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث شملت الحملة عدة أنشطة على رأسها الندوات والزيارات لمحطات مياه الشرب، وورش التلوين، والألعاب التفاعلية، وطوابير الصباح، وتكوين أسر المياه، بالإضافة لحملات طرق الأبواب، وإجراء استطلاع رأى المواطنين ميدانيًا وتليفونيًا، والندوات الدينية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية بالدقهلية، وكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومكتبة مصر العامة، وجمعية الهلال الأحمر.

واستهدفت الحملة الوصول لأكبر شريحة ممكنة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، خاصة بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وهى كلًا من: أجا، وبلقاس، وميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين، بالإضافة للقرى المنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولى بالدقهلية.

وقد قدمت الشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حوالى 102 نشاط فى عدد 65 مدرسة بإجمالى عدد مستفيدين 4053 طالبا وطالبة؛ حيث تم تقديم 39 ندوة لحوالى 3391 طالبا وطالبة، و24 زيارة مدرسية لمحطات مياه الشرب لحوالى 646 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى عدد 18 ورشة تلوين وألعاب تفاعلية بإجمالى عدد مستفيدين 1918 طالبا وطالبة، وتكوين 27 أسرة مياه وصرف بالمدارس.

وبالتعاون مع المنطقة الازهرية بالدقهلية، تم تنفيذ 34 نشاطا من أنشطة التوعية فى 20 معهدا لحوالى 1269 طالبا وطالبة؛ حيث تم تقديم 19 ندوة لحوالى 989 طالبا وطالبة، وطابور صباح لحوالى 280 طالبا وطالبة، كما تم تكوين 12 أسرة مياه وصرف، وتنظيم ورشتى تلوين لحوالى 172 طالبا وطالبة، كما تم عقد ندوات توعية دينية بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية لحوالى 39 موظفا.

كما حرصت الشركة على التعاون مع جامعة المنصورة بتلك الحملة، ونظمت لطلبة كلية الآداب ندوة توعوية، وزيارة لمحطة المياه. وكذا التعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية الهلال الأحمر، وقدمت أنشطة متنوعة لحوالى 21 مستفيد.

وفى تلك الأثناء نظمت الشركة حملتى طرق للأبواب بإجمالى عدد مستفيدين 90 مواطنا، وتم إجراء 689 استمارة استطلاع رأى للمواطنين ميدانيًا وتليفونيًا؛ لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية لديهم، وكذلك حصر المشكلات الخاصة بهم لحلها، حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.