اليوم السابع
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عادل النجار لمواطنى الجيزة: أعدكم ببذل أقصى ما فى قدراتنا لخدمتكم

الخميس، 04 يوليو 2024 09:38 ص
عادل النجار لمواطنى الجيزة: أعدكم ببذل أقصى ما فى قدراتنا لخدمتكم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الكريمة، قائلًا: "شرفت بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لي محافظًا لـ محافظة الجيزة العريقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة الكرام".

وتابع عادل النجار في أول تصريحات له عقب أداء اليمين الدستورية أمس الأربعاء: "شرفت بوجودي على رأس الجهاز التنفيذي لـ محافظة الجيزة فأتمنى أن أكون على قدر طموح وآمال المواطنين، مضيفًا: "لكم منى الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام".

 







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