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محافظ الجيزة: نسعى لتخفيف العبء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 04 يوليو 2024 10:59 ص
محافظ الجيزة: نسعى لتخفيف العبء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تركيزه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

واستقبلت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في أول يوم عمل بعد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في قصر الاتحادية.

وزار محافظ الجيزة، خلال جولته بديوان عام المحافظة، غرف الإدارات والموظفين، الذين اصطفوا لاستقباله ومصافحته، قبل أن يتوجه إلى مكتبه، لمباشرة مهام منصبه، بعد أن شكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال.

وكشفت حركة المحافظين ونواب المحافظين، التي تم اعتمادها أمس الأربعاء، تعيين عادل سعيد إبراهيم النجار محافظًا للجيزة، وتجديد الثقة في كلًا من إبراهيم الشهابي، وهند محمد عبد الحليم، نوابًا لمحافظ الجيزة.


 







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