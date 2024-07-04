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اليوم الأول بمحافظة الجيزة بعد تكليف عادل النجار محافظا لها.. فيديو

الخميس، 04 يوليو 2024 11:05 ص
اليوم الأول بمحافظة الجيزة بعد تكليف عادل النجار محافظا لها.. فيديو المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثًا مباشرًا من داخل مبنى ديوان عام محافظة الجيزة ، في أول يوم عمل بعد أداء المهندس عادل النجار اليمين الدستورية محافظًا للجيزة أمام الرئيس السيسي، وذلك ضمن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين الجدد.

واستقبلت القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في أول يوم عمل بعد حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس الأربعاء في قصر الاتحادية.

وزار محافظ الجيزة، خلال جولته بديوان عام المحافظة، غرف الإدارات والموظفين، الذين اصطفوا لاستقباله ومصافحته، قبل أن يتوجه إلى مكتبه، لمباشرة مهام منصبه، بعد أن شكر مستقبليه على حفاوة الاستقبال.

وكشفت حركة المحافظين ونواب المحافظين، التى تم اعتمادها أمس الأربعاء، تعيين عادل سعيد إبراهيم النجار محافظًا للجيزة، وتجديد الثقة فى كل من إبراهيم الشهابي، وهند محمد عبد الحليم، نوابًا لمحافظ الجيزة.







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