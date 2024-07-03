اليوم السابع
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أسماء المحافظين الجدد.. إبراهيم صابر للقاهرة وعادل النجار للجيزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:20 ص
أسماء المحافظين الجدد.. إبراهيم صابر للقاهرة وعادل النجار للجيزة وزارة التنمية المحلية

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انفردت قناة اكسترا نيوز بنشر القائمة الكاملة لحركة المحافظين، هى كالتالي.

1- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية
2- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة
3- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة
4- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية
5- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة
6- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم
7- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف
8- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا
9- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط
10- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج
11- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا
12- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

13- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط
14- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ
15- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية
16- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية
17- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء
18- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح
19- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد
20- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر
21- اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء
22- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان
23- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد
24- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية
25- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس
26- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية
27- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

 







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