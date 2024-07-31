وزير الكهرباء يتفقد إدارة برج العرب التابعة لشركة الأسكندرية للتوزيع

كتبت رحمة رمضان

وصل منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى مقر الإدارة العامة لايرادات برج العرب التابعة لشركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء، فى زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفقا لأعلى معايير الجودة.

وبدأ الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولى القطاعات التجارية، وتمت مناقشة معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار وعدد الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفاقد فى كل منطقة، وكذلك جودة الخدمات المقدمة للمشتركين فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والإجراءات التى تتم للحفاظ على حقوق قطاع الكهرباء وتيسر على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك.



