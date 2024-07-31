وزير الكهرباء: طرح مبادرة خلية شمسية لكل مزرعة دواجن بالتعاون مع وزارة الزراعة

كتبت رحمة رمضان

وزير الزراعة: تطوير عمليات التشغيل بمزارع الدواجن تستهدف النهوض بهذه الصناعة الواعدة وزيادة الإنتاج



‏استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بمدينة العلمين، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء ومشاركة عدد من مسئولي الوزارتين، وذلك لبحث أوضاع مزارع الدواجن وطريقة حصولها على الكهرباء وتأمين مصادر التغذية الكهربائية الخاصة بها، ومدى الالتزام بالقواعد والإشتراطات القانونية والفنية في هذا الشأن، وذلك في اطار السياسة العامة بدعم الاستثمار الخاص وتذليل أي عقبات قد تحول دون الحصول على مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القوي، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة إيجاد حلول جذرية لضمان استقرار التغذية الكهربائية الخاصة بمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية حرصا على هذا القطاع الحيوي والاستثمارات العاملة به وما تم تحقيقه من اكتفاء ذاتي فى القطاع الداجنى والتي يمثل دعامة لتحقيق الأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بمزارع الدواجن وأماكن تواجدها ومصادر التغذية الكهربائية المتاحة طبقا لكل محافظة ومنطقة، وكذلك طرح مبادرة بمزارع الدواجن بعد الاتفاق مع أحد البنوك على تمويلها فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتوسع فى الطاقات المتجددة، تشمل المبادرة إقامة خلايا شمسية لتوفير الكهرباء اللازمة لكل مزرعة خلال فترة النهار على أن تقوم الشبكة القومية للكهرباء بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمزرعة خلال فترة الليل، وتشمل المبادرة تقديم حوافز خاصة بالتمويل لصاحب المزرعة بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يتولى عمليات التنفيذ، واتفق الوزيران على اتخاذ ما يلزم لتفعيل هذه المبادرة لتوفير الكهرباء اللازمة لمزارع الدواجن.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة القطاعات ضمن أولويات خطة العمل الحالية، لاسيما الثروة الداجنة كقطاع هام وحيوي مرتبط بالأمن الغذائي، مضيفا أن مصادر التغذية الكهربائية متاحة ومتوفرة لكافة مزارع الدواجن وأن هناك اشتراطات فنية وضوابط تتعلق بمزارع الدواجن سيتم التأكيد عليها خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربائية مشيرا إلى أهمية المبادرة التي تمت مناقشتها للاعتماد على الطاقة الشمسية فى اطار استراتيجية التوسع فى الطاقات النظيفة وخفض استهلاك الوقود، وتركيب خلايا شمسية لتوليد الكهرباء لمزارع الدواجن خاصة في ظل توفير التمويل اللازم وبأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة.

ومن جانبه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تطوير عمليات التشغيل بمزارع الدواجن، تستهدف النهوض بهذه الصناعة الواعدة، وزيادة الإنتاج والاستثمار من الدواجن، وبيض المائدة، بما يساهم في توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من الدواجن، فضلا عن توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.



وأوضح فاروق ان عمليات التطوير من شأنها أيضا مساعدة أصحاب مزارع الدواجن، لتطوير وتحديث مزارعهم والتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة.

واشار وزير الزراعة الى إمكانيات التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطلاق مبادرة لتشغيل مزارع الدواجن باستخدام الطاقة الشمسية، بحيث يتم منح أصحاب المزارع تمويل ميسر بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المربين وأصحاب المزارع.



