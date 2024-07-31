وزير التموين يكلف أشرف صادق القيام بأعمال رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً بتكليف الدكتور أشرف صادق غازي للقيام بأعمال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين كما قبل الوزير الاستقالة المقدمة من اللواء شريف عادل باسيلي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ويأتي تكليف الدكتور أشرف صادق في إطار خطة الإصلاح المؤسسي وإعادة الهيكلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات والشركات التابعة لها، والاستعانة بأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في المواقع التنفيذية حيث تستهدف الوزارة حاليا تطوير الشركات التابعة والارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافه إلى العمل على توفير كافة السلع الغدائية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية