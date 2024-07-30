التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية تمهيدا لبدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر حيث بدأت المنافذ في استلام السلع بجميع أنواعها .

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين ،حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 63 مليون مواطن ، كما تحرص الوزارة تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية كما تستمر الوزارة في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بأحدث أجهزة الكمبيوتر مستمر، وأن مراكز الخدمة تقدم الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد.