اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 03:11 م
التموين تمد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية  تمهيدا لبدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات اعتبارا من أول الشهر حيث بدأت المنافذ في استلام السلع بجميع أنواعها .

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية  ومنتجات اللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين ،حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 63 مليون مواطن ، كما تحرص الوزارة  تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية كما تستمر  الوزارة  في تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بأحدث أجهزة الكمبيوتر مستمر، وأن مراكز الخدمة تقدم الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد.

 







وزارة التموين

سلع بطاقات التموين

زيادة دعم التموين

مقررات تموين أغسطس 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة