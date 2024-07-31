وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية بالعلمين

كتب مدحت وهبة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مجمع «تحيا مصر» للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن، التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح.



وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع تحيا مصر

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية التي يوفرها المجمع داخل صرح واحد، حيث يضم المجمع الخدمي مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، ومركز الخدمات البنكية والتجارية، إلى جانب المدينة الشبابية الرياضية.



وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية

وشهدت الجولة حضور هشام خليفة رئيس قطاع المشروعات بـ صندوق تحيا مصر، و ماجد عز مدير مجمع الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة مطروح، وقدم مدير المجمع شرحا لما يتضمنه المركز من خدمات حكومية يقدمها للمواطنين.