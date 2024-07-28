محافظ مطروح يتفقد مدينة الحمام ويتابع خدمات المواطنين والمشروعات ميدانيا

مطروح – حسن مشالي

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، جولة ميدانية في مدينة الحمام لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، كما التقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم، كما التقى بالقافلة الدعوية من الأزهر الشريف لمدينة الحمام.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ، أعمال توسعة وتطوير المدخل الغربي لمدينة الحمام (طريق ماربيلا ) يرافقه وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ومسئولي الإدارات المعنية .

ويقع الطريق الغربي بطول 4 كم جارى العمل بالمرحلة الأولي بطول 1،2 كم ,وتم توسعة الشارع من 10 أمتار إلى 34 متر مزدوج، وتم وضع الطبقة الزلطية، وجارِ استكمال مرحلة الرصف بالبيتامين، وتنفيذ الأرصفة والبلدورات وكذلك الإنارة، من زرع أعمدة ومد كابلات أرضية وشبكة الصرف، وغيرها، وتهيئة بالشكل الحضارى والجمالي لمدينة الحمام.

ووجه محافظ مطروح، باستكمال أعمال توسعة وتطوير الطريق، مع منع أية تعديات على باقي المساف،ة ووضع محددات لمخطط توسعة الشارع، وكذلك أغطية لمخرج كابلات الأعمدة حرصا على سلامة المواطنين.

كما تفقد اللواء خالد شعيب، أعمال تطوير مبنى مركز ومدينة الحمام بالشكل الحضارى اللائق لاستقبال المواطنين والعاملين به، حيث تم إلحاق عدد من القاعات للاجتماعات، وتطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وقاعة التدريب، مع ترميم سقف المبنى وأعمال الدهانات، وتجديد شبكة أسلاك الكهرباء لاستقرار التيار خاصة مع الأجهزة الموجودة بالمجلس.

وتفقد محافظ مطروح، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وحرص على الاستماع لعدد منهم، خلال تقديم طلباتهم أثناء تواجدهم بالمركز، مع الاستماع لمطالبهم والرد عليهم، خاصة خلال التقديم على منظومة التصالح والتقنين، وغيرها، مؤكدا على كافة التيسيرات التى تقدمها المنطومة التكنولوجية والتحول الرقمى.

ووجه خلال لقاء مع عدد من أهالي مدينة الحمام، بدراسة مقترح إنشاء محطة تحلية مياه جوفية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، كمطلب للأهالي لتوفير مزيد من المياه لمنطقة شرق المدينة.

واستمع المحافظ، للقافلة الدعوية من الأزهر الشريف لمدينة الحمام، ودراسة مطلب تخصيص مكان للجنة الفتوى، مع تقديمه الشكر لجهود الأزهر الشريف بالمحافظة.

كما وجه محافظ مطروح، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، ومن بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمقترح أعمال تطوير ممشى مدخل مدينة الحمام، كمتنفس لأهالي المدينة، مع وضع المقايسات والتكلفة وبدائل نقل ماسورة مياه أسفل الممشى أو حمايتها.

ومن جانبهم وجه أهالي الحمام، الشكر لجهود محافظ مطروح، في أعمال توسعة مستشفى الحمام مع التجهيز لتشغيل تلك التوسعات، وطالبوا بتقنين موقف التكاتك داخل المدينة، المرخص لها بالتنسيق مع إدارة المرور، لتنظيم حركتها ومتابعة رخصها، ووضع ضوابط لها وإيقاف غير المرخص منها.

ووجه محافظ مطروح، بالعمل على الاستغلال الأمثل لحديقة المجلس، كمتنفس للأهالي، وإقامة دار مناسبات وما يحتاجه المجلس من توسعات.

وتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الجولة الميدانية، في مدينة الحمام، الأجراءات التي تمت في المرحلة الأولى لخفض منسوب المياه الجوفية، بمشروع الإسكان الاجتماعى والشباب، بمنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، بالتعاون مع معهد البحوث الجوفية، يرافقه الدكتور ممدوح الستاوى من معهد بحوث المياه الجوفية، حيث تابع المحافظ، على أرض الواقع ما تم من جهود علمية، أدت إلى خفض كبير لمنسوب المياه الجوفية، فى إطار المرحلة الأولى لحل المشكلة، والتى يتحمل صندوق الإسكان الاجتماعى تكلفتها وتتحمل محافظة مطروح المرحلة الثانية منها.

واستمع محافظ مطروح، لشرح حول ما تم من جهود، وجاءت النتائج إيجابية ومبشرة وممهدة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال مكونات المشروع، من حفر بئر اختبارى مغطى وخط صرف، ومسار انحدار ذاتى للمياه إلى الملاحة، بالاضافة إلى مقترح نقطة مراقبة لمحطة الصرف.

ووجه محافظ مطروح، بمراجعة مستوى أطباق الصرف الصحي بمنطقة العمارات، موجهاً الشكر لجهود معهد بحوث المياه الجوفية، مع الإسراع في إنهاء المقايسة التقديرية والشروط والمواصفات المطلوبة للمرحلة الثانية، لحل المشكلة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان بمطروح، للإسراع في الانتهاء جذريا من المشكل،ة لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء مدينة الحمام.



اللواء خالد شعيب يتابع عمل مركز خدمة المواطنين بالحمام



اللواء خالد شعيب يستمع لاهالي الحمام



توسعة مدخل مدينة الحمام الغربي



جولة محافظ مطروح في مدينة الحمام_1



لقاء محافظ مطروح مع اهالي الحمام



محافظ مطروح وسط اهالي الخمام



محافظ مطروح يتابع اعمال تطوير وتوسعة مدخل مدينة الحمام



محافظ مطروح يتفقد اسكان شباب الحمام



محافظ مطروح يتفقد مدينة الحمام



محافظ مطروح يستمع للمواطنين بمدينة الحمام