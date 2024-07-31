وزيرا التموين والاستثمار يبحثان الفرص الاستثمارية بمجال صناعة الزيوت

كتب مدحت وهبة

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الحكومة بمدينة العلمين، وبحث الوزيران سبل التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تعظيم الاستفادة من دور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع، ولا سميا طرح الفرص الاستثمارية في مجال صناعة الزيوت وتطوير تجارة التجزئة وصناعة الورق بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

كما بحث الطرفان إمكانية التعاون في مجال ضخ الاستثمارات في منظومة الصوامع وزيادة السعات التخزينية بالصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأيضاً التعاون فى مجالات أنشطة التجارة الداخلية وجذب الاستثمارات فى مجال إنشاء وتشغيل المناطق اللوجيسيتة والتجارية والمستودعات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية، ويساهم في ضبط الأسعار والأسواق، كما تم الاتفاق على أهمية التعاون فى مجال السجل التجارى بما يسمح للمستثمرين بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت ممكن، كما أكد الوزيران على ضرورة وجود ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات المرتبطة بنشاط وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.