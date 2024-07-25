اليوم السابع
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تداول 19 سفينة بميناء دمياط و الصوامع تستقبل 21 ألف طن قمح

الخميس، 25 يوليو 2024 02:22 م
تداول 19 سفينة بميناء دمياط و الصوامع تستقبل 21 ألف طن قمح ميناء دمياط
كتب سيد الخلفاوى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن،  بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33254 طن تشمل : 3758 طن رمل صب و 2109 طن رمل معبأ و 928 طن اسمنت و 4856 طن كلينكر و 2200 طن مولاس و 19403 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55890 طن تشمل :  9798 طن خردة و21000 طن قمح و 1167 طن خشب زان و 2770 طن سلاج و 2800 طن سكر و  420 طن حديد و 5360 طن كسب فول صويا و 12575 طن فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1355 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 211 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1917 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26758 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130403 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من ميناء السخنة ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6184 حركة .

 

 







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