وزارة التموين تعلن تخفيض أسعار زيت الطعام.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقد انخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها الى 61 جنيها، بجانب توفير كافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة المنتجات

على جانب آخر مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالسلع الغذائية تمهيدا لبدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات اعتبارا من غدا الخميس ، حيث بدأت المنافذ في استلام السلع بجميع أنواعها ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 63 مليون مواطن .

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لمدد كافية وآمنه، والعمل على توفير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد تضمن إمكانية تتبع وتدفق كميات وأسعار السلع عبر سلاسل الإمداد وصولاً للمستهلك، وتضافر كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميدانى