وزارة التموين تتعاقد على شراء 48 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 48 ألف طن زيت طعام حيث تم شراء كمية 28,000 طن زيت طعام صويا خام محلي والتوريد فى الفترة من يوم 1 إلى يوم 30 سبتمبر 2024

كما تم شراء كمية 20,000 طن عباد خام مستورد بالمناقصة العالمية والتوريد فى الفترة من يوم 1 إلى 15 سبتمبر 2024 وذلك فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية وطرح زيت الطعام على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد شكلت مجموعات عمل من الأجهزة الرقابية بالوزارة للنزول المفاجئ على مديريات التموين بالمحافظات المختلفة ومتابعة دوريات المديريات للتأكد من تواجد المفتشين فى الأسواق وعدم الجلوس فى المكاتب خاصة فى مواعيد العمل الرسمية ومتابعة ذلك فى دفاتر الحضور والانصراف ومحاسبة المقصرين فى التفتيش على المنشآت التموينية، أيضا التنبيه على وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات بضرورة التواصل مع المواطنين مباشرة فى الجولات الميدانية والسماع لشكاوى والعمل على حلها فى أسرع وقت وتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية والخبز المدعم خاصة بعدما بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالدفع بالمتخصصين فى إدارة الملفات فى الهيئات التابعة للوزارة ومديريات التموين من أجل الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمة عبارة عن سلع غذائية على بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، أو الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية.