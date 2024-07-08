اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 04:42 م
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اعرف نصيب الفرد من زيت الطعام المدعم على بطاقة التموين .. التفاصيل

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:00 م
اعرف نصيب الفرد من زيت الطعام المدعم على بطاقة التموين .. التفاصيل زيت طعام
كتب ــ مدحت وهبة

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تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية للمستفيدين من  السلع الأساسية، وتصرف زيت الطعام  بمعدل عبوة وزن 800 جرام  لكل فرد مقيد على البطاقة، ويتم الصرف حتى 4 عبوات  للبطاقة الواحدة، فمثلا البطاقة المقيد عليها فردين تحصل على 2  عبوة  زيت الطعام  والبطاقة ثلاثة أفراد تحصل على 3 عبوات، وبحد أقصى 4  عبوات للبطاقة بسعر العبوة 30 جنيها، بالإضافة الى توفير العديد من السلع الأخرى.

على جانب آخر، تبدأ الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وتحرير محاضر للمخالفين، مع التعاون مع كافة الأجهزة الرقابية والإدارة العامة لـمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك  للمرور على اكثر عدد من الأسواق في المحافظات المختلفة .







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