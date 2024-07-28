فرق إرشادية من البحوث الزراعية لمتابعة المحاصيل الصيفية بالفيوم

كتبت أسماء نصار

توجه فريق من مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود وهبة نائب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، والدكتور عرفة بدرى رئيس بحوث بمعهد بحوث القطن، و المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، والدكتور أحمد إبراهيم مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية ورئيس الفريق الإرشادي البحثى بمحافظة الفيوم، لتفقد المراكز الإرشادية الزراعية بمحافظة الفيوم ومتابعة الأنشطة الإرشادية بها والوقوف علي أهم المشكلات والمعوقات التى تواجه المزارعين.

وفى مركز إبشواى تم المرور والمعاينة الحقلية لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والذرة الشامية والسمسم، فى نطاق المركز الإرشادى "بسنرو القبلية"، و عقد حلقة نقاشية مع المزارعين فى نطاق هذا المركز، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بهذه المحاصيل.

وفى مركز الفيوم قام الفريق البحثى بتفقد المركز الإرشادى "بدمو" وعقد الفريق البحثى اجتماعا مع قيادات المزارعين فى وجود النائب أيمن شكرى عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والذى أشاد بالجهود الإرشادية المبذولة مطالبا بتكثيفها، وتم استعراض الأنشطة الإرشادية التى تم تنفيذها من خلال الفريق البحثي الخاص بالمركز الإرشادي، وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين والاستماع إلى مشكلاتهم ومناقشة الحلول الممكنة للتغلب علي هذه المشكلات في وجود المسؤولين التنفيذين بالقطاع الزراعي بالمحافظة.

كما تضمن اللقاء سبل النهوض بالإنتاج الزراعى كما وكيفا وضرورة تعاون المزارعين مع خبراء مركز البحوث الزراعية والاستفادة من التوصيات الفنية التى يتم تقديمها لهم لتحسين مستوى الإنتاج في شتى مجالات العمل الزراعى، وحثهم على الاكتشاف المبكر لأى إصابات حشرية أو مرضية والمكافحة المبكرة لها.

وفى سياق متصل استعرض نائب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة آليات تفعيل الزراعات التعاقدية بمحافظة الفيوم ، وتوضيح كيفيه التعاقد للمحاصيل المختلفة وآلية التوريد وآلية التسعير لهذه المحاصيل خاصة المحاصيل التالية: محصول دوار الشمس الزيتى، ومحصول السمسم، ومحصول الذرة الشامية، ومحصول القطن، والنباتات الطبية والعطرية ويتم التعاقد على هذه المحاصيل من خلال الجمعيات والادارات الزراعية التابعه لمديرية الزراعه تحت اشراف مركز الزراعات التعاقدية، وإشراف فنى من خلال خبراء مركز البحوث الزراعيه.