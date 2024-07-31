الذرة الشامية منورة الغيطان فى المنيا.. أيام على بداية موسم الحصاد.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

يعد محصول الذرة الشامية أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، خاصة لان محصول الذرة الشامية له عدة استخدامات متعددة حيث يستخرج منه الزيت ويصنع منه الخبز وكذلك يستخدم كعلف للماشية.

وتبدأ مراحل زراعة الذرة الشامية، عقب حصاد محصول القمح ويزرع على مصاطب ولابد من ترك مسافات بين الأعواد حتى تكون قوية وتستطيع مقاومة الرياح، فى مراحل نضج المحصول، وتنقيته من الحشائش حتى مراحل نضج الذرة.



الذرة الشامية

وقال محمد جمال احد المزارعين، إنه ترجع أهمية محصول الذرة الشامية كونه محصول استراتيجى يستخدم فى استخراج الزيوت والعلف للماشية وكذلك صناعة الخبز البلدى أو ما يطلق عليه "البتاو" الذى تهتم القرى بصناعته حيث تزرع المحافظة مساحات كبيرة من الذرة فى مختلف المراكز نظرا لأن المحصول تجود زراعته فى جميع أنواع التربة.

وأضاف محمد، أن وزارة الزراعة ممثلة فى مديرية الزراعة بالمنيا تهتم كثيرا بمحصول الذرة الشامية باعتباره محصولا استراتيجيا هاما، وكانت القوافل الإرشادية وتعريف المزارعين باهمية المحصول وطرق الزراعة والرى حتى موسم الحصاد، حتى كانت جولات مكثفة من قبل وكيل وزارة الزراعة على المحاصيل الإرشادية فى المراكز.



الذرة الشامية

ويعد محصول الذرة الشامية من أهم المحاصيل الصيفية بجانب محصول الفول الصويا وذلك لاستخدامهما فى استخراج الزيت، ويعد زيت الذرة الشامية أنقى أنواع الزيوت، كما أن المساحة المزروعة من الذرة الشامية تعبر تانى أكبر مساحة بعد محصول القمح.

وفى نفس السياق وجه الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل الوزارة اللجنة الخاصة بمتابعة تسليم السماد البلدى، لمباشرة أعمالها طبقا للاختصاصات المخولة طبقا لقرار محافظ المنيا رقم 396 لسنة 2024 م، وتم مطالعة إجراءات الصرف وفى وجود اللجنة المختصة من التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية والتموين والإصلاح الزراعى طبقا لقرار التشكيل.

وأكد وكيل الوزارة على التواجد المستمر مع المزارعين على أرض الواقع فى الحقول والجمعيات، والوصول إلى المزارع اينما كان، والاستماع إلى أى مشكلة تعيق عملية الإنتاج الزراعى سواء فى أراضى الائتمان أو الإصلاح والتوجيه بحلها، كما وجه مديرى الإدارات بانتهاج نفس الأسلوب مع اعتباره أحد عناصر تقييم العمل.