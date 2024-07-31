محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية وتطوير الأحياء بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بأحياء مدينة الخارجة القديمة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير مديرية الطرق بالمحافظة، حيث تفقد أعمال تركيب الإنترلوك بحي السبط الشرقي والتي تم تنفيذها على مساحة 23 ألف متر مسطح؛ لتيسير حركة المواطنين وتطوير المظهر الحضاري للأحياء. كما وجّه بسرعة استكمال الأعمال بباقي أحياء المدينة بعد انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي.

وفى سياق متصل أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بموقف سيارات الأجرة بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية وعدم وجود شكاوى من المواطنين، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

ووجّه المحافظ بسرعة استكمال وضع الملصقات بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بخطوط السير الداخلية والخارجية، والإعلان عن أرقام الشكاوى ومسئولي إدارة المواقف؛ لمنع استغلال المواطنين. كما التقى بعدد من الركاب للاطمئنان على انتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أي معوقات أو زيادة في التعريفة المقررة.



