سارة إسماعيل هنية تعليقا على اغتيال والدها فى إيران: انكسر ضهرى يابا

كتب أحمد جمعة

نعت سارة إسماعيل هنية ابنة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في مقر إقامته بطهران عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد، وكتبت ابنة إسماعيل هنية: انكسر ضهري يابا وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة وين يابا .. بتلبقلك الشهادة والله يا سندى.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلية سلسلة اغتيالات ضد قيادات في حركة حماس منذ تأسيس الحركة وحتى الآن، وشملت عمليات الاغتيال شخصيات فى المكتب السياسي أو كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.



ونفذت إسرائيل عشرات عمليات الاغتيال طالت الكوادر فى حركة حماس وتوقفت هذه الجرائم بشكل مؤقت خلال مفاوضات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

فقبل إسماعيل هنية، شنت إسرائيل عمليات اغتيال واسعة لتصفية قادة وكوارد حركة حماس منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ولم تفرق بين الكوادر السياسية والعسكرية في الحركة.

فيما اشارت نيويورك تايمز في تقريرها الى ان إسماعيل هنية كان شخصية رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة بين حماس وإسرائيل، واغتياله يجعل احتمالات التوصل إلى اتفاق أكثر غموضًا ما يطيل أمد الحرب في غزة وأودت بحياة آلاف.

خلال الساعات الـ 24 الماضية، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة منفصلة على قائد لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث كان هدف تلك الضربة فؤاد شكر مسؤولاً كبيراً يعمل كمستشار مقرب لزعيم حزب الله حسن نصر الله، وفقاً لثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين.

وقالت الصحيفة إن عمليات استهداف اثنين من كبار القادة لمجموعتين مدعومتين من إيران في غضون ساعات، تمثل تصعيدا خطيرا في المنطقة، التى تعانى من شهور من التوترات المتصاعدة، منذ بدأت إسرائيل فى شن حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر الماضي.