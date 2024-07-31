إضراب شامل فى الضفة الغربية حدادا على اغتيال إسماعيل هنية بطهران

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عم إضراب شامل الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية (طهران).. وأعلنت حركة "فتح" الإضراب الشامل في كافة أرجاء الوطن.

ودعت "فتح" الشعب الفلسطيني إلى المُشاركة في مسيرات غضب والتوجه إلى مناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن اغتيال هنية يأتي في إطار الإرهاب الإسرائيلي، وحرب الإبادة والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وكانت حماس أعلنت صباح اليوم استشهاد رئيس مكتبها السياسي هنية ومرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان، كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته عملية الاغتيال، داعين الفصائل والقوى وأبناء الشعب الفلسطيني جميعا لمزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال وجرائمه.