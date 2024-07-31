المجلس الوطنى الفلسطينى: اغتيال هنية عمل إجرامى جبان وتصعيد خطير

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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال - في بيان صحفي - "إن عملية اغتيال هنية، عمل إجرامي جبان وتصعيد خطير سيدخل المنطقة بدوامة من العنف".



وكانت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، قد أعلنت الإضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال هنية، ونعت - في بيان صحفي - رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وأكدت أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال.



وأكدت حركة حماس في وقت سابق صباح اليوم اغتيال هنية في غارة إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران، على هامش مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.