أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية قبل اغتياله فى طهران (إنفوجراف)

أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان فى مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.
استهدفت غارة إسرائيلية مقر إقامته فى طهران بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وجاء اغتيال هنية من خلال استهدافه بصاروخ موجه اخترق جسده مباشرة.
آخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.
أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية
نستعرض أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية:
2003
غارة جوية إسرائيلية إغتالت الشيخ أحمد ياسين وأصيب هنية بجروح
2006
أشعلت النيران في أحد سيارات موكبه في غزة
2014
استهدف الاحتلال الاسرائيلي منزله في الحرب على غزة
2024
اغتال الاحتلال الاسرائيلي هنية في مقر إقامته في طهران