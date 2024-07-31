أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية قبل اغتياله فى طهران (إنفوجراف)

أحمد جمعة

أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان فى مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

استهدفت غارة إسرائيلية مقر إقامته فى طهران بعد مشاركته فى حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وجاء اغتيال هنية من خلال استهدافه بصاروخ موجه اخترق جسده مباشرة.

آخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا.



أبرز محاولات اغتيال إسماعيل هنية