ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية على المصناع المنشآت التجارية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بمشاركة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، وعاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، ومحمد قورة، ومجدي فرج، ومصطفي الشحات، من قطاع تموين وسط الشرقية، بالتنسيق مع إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة مصطفى عبدالقادر، مدير الإدارة، ومصطفى بيومي، رئيس الرقابة، وبالاشتراك مع حملة الطب البيطري وحملة هيئة سلامة الغذاء.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم قدرها 3 أطنان لحوم مجمدة ومصنعات لحوم غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها ومنتهية الصلاحية، فيما تم التحفظ على ماكينة طبع وتغليف لإعادة تواريخ الإنتاج مره أخرى واستخدام علامات تجارية تخص الغير، بالإضافه لاعدام أكثر من 30 كيلو هياكل دواجن تدخل في تصنيع اللحم المفروم، ومواد حافظة وتوابل وألوان بهدف الغش والتدليس.

وتمت مصادرة الكميات المضبوطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4289 جنح قسم ثان العاشر من رمضان ضد صاحب المصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.