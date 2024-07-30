محافظ بنى سويف يتفقد منظومة العمل بمشروعات الدواجن المركزية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والوقوف على متطلبات دعمه وتطويره وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجنى وتوفير بيض المائدة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث تجول المحافظ داخل محطة السادات لإنتاج بيض المائدة، المقامة على مساحة 140 ألف متر، وتضم مجموعة من العنابر متفاوتة الحجم والإنتاجية.

وجه المحافظ خلال تفقده للمشروع باعداد برنامج تدريبى يستهدف رفع كفاءة وتطوير أداء منظومة العمل بأكملها لمزيد من الانتاجية والجودة مع استمرار متابعة سير العمل بالمحطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخلص من بعض الحشائش ومناطق تجمع المياه، ووفق طرق وأساليب علمية تقدم حلولًا جذرية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الفنية المختصة من أجهزة وإدارات مديرية الزراعة .

وكلف المحافظ بتقييم الوضع الحالى لمنظومة العمل بالمشروع لتذليل المعوقات وتعظيم نقاط القوة للنهوض بالمشروع الذى يعد من مشروعات الأمن الغذائى، وذلك فى إطار توجيهات الحكومة بالنهوض بالمشروعات الإنتاجية لتكون قوة داعمة للناتج المحلى وتساهم فى خفض أسعار السلع الأساسية، لاسيما فى ظل الظروف الحالية، ومن ثم المساهمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظة لتلبية احتياجات مواطنيها.

كما استمع المحافظ لعرض عن الجهود المبذولة فى تطوير وتحسين منظومة العمل بالمحطة، تضمن الإشارة إلى الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، التى استهدفت الحفاظ على سلامة القطعان ومواجهة الأوبئة والأمراض لزيادة الإنتاجية بجانب استعراض جهود التوسع فى منافذ البيع لتعظيم عوائد المشروع، والدفعات الجديدة التى تم استلامها من الكتاكيت البياض الُبنى "عمر يوم واحد" بإجمالى 25 ألفا و676 .

فيما تم حجز دفعة جديدة من الكتاكيت البياض الأبيض تقدر بـ25 ألف مقرر دخولها فى سبتمبر المقبل، وذلك ضمن رؤية مستقبلية تستهدف زيادة عوائد وأرباح المشروع من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، والتوسع فى فتح منافذ جديدة لبيع منتجات المشروع شرق وغرب مدينة بنى سويف .

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد الجبالى مدير الطب البيطرى، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، هانى الجويلى رئيس مركز بنى سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، ومن مشروعات الدواجن: المهندس هانى عبد الموجود مدير المشروعات، المهندس مصطفى مرسى مدير مصنع العلف، المهندس مصطفى كامل مدير المحطة، المهندس أحمد عبدالعظيم - مشروع الرومي.