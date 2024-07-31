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بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2024 غدا

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:00 ص
بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2024 غدا صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات، وستبدأ الوزارة صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من غد الخميس، لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى شكلت فيه الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي، والإعانات والمنح والمعاشات، بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج "تكافل وكرامة" المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن تختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.







وزارة التضامن

صرف معاشات شهر أغسطس 2024

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موعد صرف المعاشات

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