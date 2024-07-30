حصر مستفيدى تكافل وكرامة وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

في إطار الحرص على دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ، قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي والإعانات والمنح والمعاشات بخلاف - مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج " تكافل وكرامة، المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتختص اللجنة بحصر جميع المستفيدين من برامج الدعم وأوجه وأنواع الدعم المقدم للمستفيدين، وتحديد أنواع الدعم أي كان نوعه والقائم بتقديمه وطريقة تقديمه.