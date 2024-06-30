التجمعات التنموية الجديدة.. حصاد ثورة 30 يونيو لتعمير مناطق وسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

بعد ثورة 30 يونيو وتحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، انطلقت مشاريع تنموية طموحة تستهدف تعمير وسط سيناء وسد فراغ الصحراء. ويعد مشروع التجمعات التنموية الجديدة واحدًا من أبرز هذه المشاريع، إذ يسعى لتحويل المنطقة من صحراء جرداء إلى أرض منتجة، تجمع بين الإنسان والبناء والزراعة.

يعد مشروع التجمعات التنموية الجديدة في وسط سيناء من أهم المشروعات التي شهدتها المنطقة لسد فراغ الصحراء وتحقيق التعمير الحقيقي بالبشر والحجر والشجر، وانطلقت هذه المشروعات بعد استقرار مناطق سيناء بفضل ثورة 30 يونيو، التي حققت أهدافها بتحويل المنطقة إلى منطقة استقرار وأمان، والقضاء على جيوب الإرهاب، وقد تم الانتهاء من جزء من هذه المشروعات وتسليمها للمستفيدين، ويجري حاليًا تسليم البقية.

يتضمن المشروع إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا، موزعة في المناطق الجبلية والوديان بشمال وجنوب سيناء. تشمل هذه التجمعات 10 تجمعات في شمال سيناء، تحديدًا في مراكز الحسنة ونخل، وهي: "النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد" في مركز نخل، و"الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد" في مركز الحسنة. تبلغ تكلفة هذه المشروعات حوالي 4 مليارات و57 مليون جنيه.

وفي جنوب سيناء، تتوزع التجمعات السبعة بين مدينة رأس سدر (4 تجمعات)، طور سيناء (2 تجمع)، وسانت كاترين (1 تجمع).

تتميز التجمعات التنموية بتكامل المرافق والأنشطة التنموية، حيث تضم كل منها أراضٍ زراعية مجهزة بمساحة 5 أفدنة لكل مستفيد، بالإضافة إلى منازل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية. تبلغ المساحة الإجمالية المخططة للزراعة في جميع التجمعات 5705 أفدنة، وتتوفر مياه الآبار العميقة للري. يبلغ عدد المنازل 1141 مسكنًا، مزودة بكافة المرافق والتجهيزات اللازمة.

توضح بيانات محافظتي شمال وجنوب سيناء، ان هذه التجمعات تحمل رسالة الدولة في تعمير وتنمية المنطقة، وتحويلها من أرض صحراوية إلى مناطق إنتاجية، وانه قدمت الدولة البنية التحتية المتكاملة لهذه المناطق، واستفاد منها مواطنون من جميع المحافظات بعد طرحها للراغبين في القدوم إلى سيناء للاستفادة من الأراضي كمصدر للإنتاج والدخل، و يستمر العمل على المشروع من خلال تعيين مجلس اتحاد للشاغلين في كل تجمع، وانتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

ويحصل المستفيدون من التجمعات على مسكن بمساحة 200 متر مربع و5 أفدنة جاهزة للزراعة بنظام التقسيط. تتوفر في كل تجمع مبانٍ للديوان والمدرسة والجامع والملعب الرياضي والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المنازل والأراضي الزراعية والآبار وخزانات تخزين المياه وغرف تحكم الكهرباء ومناطق الخدمات المختلفة، و تعتبر التجمعات التنموية مثالًا حقيقيًا للتنمية المستدامة في سيناء، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.



التجمع التنموى



التجمعات التنموية بمنطقة نخل



التجمعات التنموية



تشغيل ابار التجمعات التنموية



من التجمعات التنموية بوسط سيناء



من مشاهد التجمعات بوسط سيناء



من منطق التجمعات التنمةية



مناطق التجمعات



منطقة التجمع



