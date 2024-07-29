اليوم السابع
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مركز بحوث الصحراء: مشروع بحثى مصرى - صينى لتوفير مياه الرى

الإثنين، 29 يوليو 2024 04:46 م
مركز بحوث الصحراء: مشروع بحثى مصرى - صينى لتوفير مياه الرى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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استقبل الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء شياو يوان شيو ممثلة الشركة الحكومية الصينية للتنمية الزراعية، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للوصول إلى آليات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة.

وقال شوقى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون العلمى بين مصر والصين، لبحث سبل التعاون العلمى المشترك بين البلدين والبدء فى مشروع بحثى تحت عنوان توفير مياه الري وتعظيم كفاءة إستخدام المياه لأهم المحاصيل الإستراتيجية بتطبيق الممارسات الزراعية المبتكرة وطرق الرى الحديث فى مصر.

أضاف أن المشروع يهدف إلى توفير مياه الري لأهم المحاصيل الاستراتيجية والتى يرتكز عليها الأمن الغذائى بمصر مثل الذرة والقمح والأرز وكذلك مدى إستجابة تلك المحاصيل للمياه الغير تقليدية وخصوصا المياه المالحة وذلك من خلال تجارب بعض الممارسات الزراعية المبتكرة وطرق الرى والتقاوى لتقليل تأثير الجفاف والملوحة على الإنتاجية وومواصفات الجودة الخاصة بالمحصول.







الزراعة

بحوث الصحراء

الصين

التنمية الزراعية



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