الفرق الإرشادية الريفية تواصل الانتشار وتقديم الدعم الفنى للمزارعين بالحقول

كتبت أسماء نصار

واصلت الفرق الإرشادية الريفية التى شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة بالمحافظات، تنفيذ أنشطتها الإرشادية من خلال زيارات حقلية مكثفة على مختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى خلال النصف الأول من شهر يوليو فى (23) محافظة ومديرية زراعة وهى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية، وكفرالشيخ، والغربية، والشرقية، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، والإسماعيلية، والبحيرة، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، وشمال سيناء، ومديرية الزراعة بالنوبارية.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الأنشطة الإرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفني اللازم لجموع المزارعين للنهوض بإنتاجية هذه المحاصيل،وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور ياسر الحيمرى المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية ان الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق قد شملت محاصيل: الذرة الشامية والذرة الرفيعة، النباتات الطبية والعطرية ، والسمسم، ونخيل البلح، والمانجو والعنب، الموالح، والطماطم، والكوسة، والبطاطا، والزيتون، ودوار الشمس والخيار، وقصب السكر، والقطن، والأرز، وفول الصويا، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، وقد تضمنت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، المرور والمعاينة الحقلية لمختلف هذه المحاصيل، والتأكد من وجود أى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه.

وتم اعطائهم التوصيات الفنية اللازمة فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى علي مختلف المحاصيل الحقلية والبستانية المستهدفة في هذا التوقيت، كما تم توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول علي أعلى إنتاجية ممكنة. كما تم توعية المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية لمحاصيل القطن والذرة الشامية والأرز .

وفى مجال المبيدات الزراعية تم توعية المزارعين بمخاطر استخدام المبيدات الكيميائية وكيفية الإستخدام الآمن والفعال لها، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية.

كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد الخريفية، وسوسة النخيل الحمراء على نخيل البلح، وتوعية مزارعى الموالح بالتوصيات الفنية اللازمة لوقاية الأشجار من الإصابة بالعفن الهبابى و كيفية مكافحته في حالة ظهوره.

كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه وتعظم من إنتاجية كل من المحاصيل المستهدفة.

وفي مجال الإنتاج الحيوانى تم توعية المربين بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين ومعدل التحويل وكيفية إختيار حيوان اللحم.

وجرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

شارك في تنفيذ أنشطة هذه الفرق الإرشادية(490) خبير فنى من خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النباتات، والبساتين، و المحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح. وذلك بالاشتراك مع الأخصائيين والمهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، ومديريات الزراعة.

تأتى هذه الأنشطة مع الأنشطة الإرشادية التى يتم تنفيذها بالمراكز الإرشادية الزراعية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنشيط وتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية.