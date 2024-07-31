الهيئة القومية لجودة التعليم تناقش الاستعداد لمؤتمرها الدولى السابع

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جلسته الدورية رقم 239 اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات في مقدمتها الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) والذي سيعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خـلال الفترة من 2 إلى4 نوفمبر 2024م تحت عنوان: "ضمان جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي".



وفي ضوء توجه الهيئة القومية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتطوير قطاعات التعليم في مصر ومن بينها التعليم الأزهري، تمت الموافقة على تشكيل لجنة لتحديث وتطوير معايير الشريعة الإسلامية والقانون في ضوء هذا التوجه.

وحول خطط الهيئة لتطوير عملها في المرحلة المقبلة تم تشكيل لجنة لوضع خطة استراتيجية للهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية النواب لوضع الخطوط العريضة للعمل في المرحلة المقبلة وفقا لاهتمام جهات التخطيط العليا بتحقيق نقلات نوعية في مختلف مجالات جودة التعليم.