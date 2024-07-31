نتيجة الدور الثانى للطلبة المصريين فى الخارج 2024

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2023 / 2024 من خلال الرابط التالي :

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت موعد امتحانات أبناؤنا فى الخارج - الدور الثاني - للعام الدراسي الحالي، حيث انطلقت الامتحانات يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج

وحدد الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني 2024/2023

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول في مصر ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثان في مادة أو أكثر.

- على الطلاب الجدد المتقدمين من مصر سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيًا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار.

المستندات المطلوبة لامتحان الدور الثاني

تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان درجات الدور الأول معتمد من الإدارة التعليمية المختصة موضحاً به مواد الرسوب أو بيان الغياب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (١٦) ش أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

( ۲) طلاب ابناؤنا في الخارج من الدور الأول

يتم عقد امتحان الدور الثاني 2023 - 2024 ، من خلال المنصة الالكترونية مع كتابة رقم الجلوس بالدور الأول، ولا يتم دفع أي رسوم ولا يتم إرسال أي مستندات.

ثانيا: امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين فقط

وبدأت الامتحانات يوم السبت 13 يوليو 2024 من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية.

المستندات المطلوبة

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان تحديد المستوى الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولارا

- التقديم الالكتروني لامتحان تحديد المستوى 2023 - 2024 ، من خلال المنصة الالكترونية.

تسليم أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل الشهادة الدولية معتمدة من وزارة التعليم والخارجية

بالدولة الموجود بها الطالب إلى الإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي (16 ش امین سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

- يتم تحديد نوع الامتحان دور ثاني - تحديد مستوى من خلال الموقع الالكتروني.

- امتحانات الدور الثاني تبدأ من الصف الرابع الابتدائي طبقا للجداول المعلنة.

- طلاب الصفوف الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال ، والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي الذين تعذروا في رفع ملفات الأنشطة بالدور الأول، يتم السماح لهم برفع الأنشطة بالدور الثاني، ولا يتم قبول أية ملفات ورقية.

بالنسبة لامتحانات تحديد المستوى تبدأ من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال.

- يتم رفع ملفات الأنشطة للصفوف الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث

الابتدائي بامتحان تحديد المستوى اعتباراً من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۷/۱۳ ولمدة اسبوعان. . نتيجة جميع الامتحانات في جميع الصفوف الدراسية ( اجتاز / لم يجتاز ).

وحددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:-

إنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج من خلال الرابط :-

https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم

إنشاؤه لولي الأمر.

سداد مبلغ ١٥٠ دولار امريكي عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط) أو امتحانات تحديد المستوى ۲۰۲٤/٢٠٢٣ عن كل طالب في أي مرحلة دراسية .

تسجيل الاستمارة الالكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان دور ثان - تحديد مستوى واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.

